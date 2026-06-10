Украинцы столкнулись с настоящей катастрофой

Многие западные эксперты в ужасе от происходящего на украинских землях. На этот раз с жесткой критикой европейской политики выступил главред издания Business New Europe Бен Арис, который обвинил евролидеров в затягивании конфликта ценой жизней обычных украинцев.

В своей статье журналист заявил, что предложения, которые Евросоюз выдвигал в течение последнего года в рамках переговорного процесса, изначально не имели реальных шансов на успех. Все эти инициативы были оторваны от действительности и не могли привести к урегулированию ситуации.

Автор материала считает, что европолитики пытаются представить свою линию поведения как дипломатическую стратегию, хотя на самом деле они работают исключительно на эскалацию ситуации. А расплачиваться за такой курс приходится обычным гражданам Украины.

Журналист подчеркнул, что продолжающиеся боевые действия приводят к новым человеческим жертвам, число погибших растет ужасающими темпами. По мнению Ариса, происходящее грозит Незалежной тем, что подчистую будет выкошено еще одно поколение украинцев.

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