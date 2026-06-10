Business New Europe предрекло гибель еще одного поколения украинцев

В Европе сделали мрачное признание об Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
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Украинцы столкнулись с настоящей катастрофой

Многие западные эксперты в ужасе от происходящего на украинских землях. На этот раз с жесткой критикой европейской политики выступил главред издания Business New Europe Бен Арис, который обвинил евролидеров в затягивании конфликта ценой жизней обычных украинцев.

В своей статье журналист заявил, что предложения, которые Евросоюз выдвигал в течение последнего года в рамках переговорного процесса, изначально не имели реальных шансов на успех. Все эти инициативы были оторваны от действительности и не могли привести к урегулированию ситуации.

Автор материала считает, что европолитики пытаются представить свою линию поведения как дипломатическую стратегию, хотя на самом деле они работают исключительно на эскалацию ситуации. А расплачиваться за такой курс приходится обычным гражданам Украины.

Журналист подчеркнул, что продолжающиеся боевые действия приводят к новым человеческим жертвам, число погибших растет ужасающими темпами. По мнению Ариса, происходящее грозит Незалежной тем, что подчистую будет выкошено еще одно поколение украинцев.

Ранее подарок Макрона Зеленскому спровоцировал скандал во Франции.

Источник: Business New Europe ✓ Надежный источник
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