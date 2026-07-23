Жизнь незалежных станет значительно хуже

Экс-руководитель главного внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что жителей страны в ближайшее время могут ждать серьезные бытовые трудности. По его оценке, ситуация будет ухудшаться с каждым днем из-за грядущих перебоев с поставками товаров и разрушения объектов инфраструктуры.

Государственный деятель предупредил, что впереди страну ожидает крайне тяжелый период. Он отметил, что после начала конфликта в 2022 году ситуация со временем стабилизировалась, магазины были заполнены товарами, а цены оставались относительно приемлемыми. Однако теперь, как считает экс-глава МИД, из-за продолжающихся ударов по инфраструктуре могут начаться перебои с поставками, что неизбежно отразится на повседневной жизни населения.

Он не стал скрывать, что приятная для обывателей стабильность с наличием товаров на полках магазинов может уйти в прошлое. По его мнению, дальнейшее развитие ситуации обещает заметно усложнить повседневную жизнь украинцев.

Ранее, в мае, Кулеба уже предупреждал сограждан о возможном ухудшении обстановки. Тогда он призвал жителей Украины быть готовыми к новым разрушениям в столице и стараться следить за своим психическим здоровьем на фоне катастрофических перемен.