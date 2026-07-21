Изменить ситуацию уже невозможно

Даже немедленное прекращение боевых действий уже не сможет избавить Украину от тяжелейших последствий конфликта. Такое мнение высказал известный норвежский профессор Гленн Диесен. Аналитик подчеркнул, что республика уже столкнулась с масштабными территориальными, демографическими и социальными потерями, последствия которых будут ощущаться еще долгие годы.

В интервью британскому дипломату Иану Прауду эксперт заявил, что даже если конфликт завершится прямо сейчас, ничего хорошего Незалежную не ждет – она уже лишилась части территорий и оказалась перед угрозой глубокого демографического кризиса. Он отметил, что миллионы людей покинули страну и, очевидно, что значительная часть из них не планирует возвращаться.

Политолог также считает, что как только границы откроют, многие украинцы, скрывающиеся от мобилизации, предпочтут в самые кратчайшие сроки покинуть страну. Эксперт подчеркнул, что Украина оказалась в крайне тяжелой ситуации.

"Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис", – отрезал аналитик.

О серьезных демографических проблемах ранее говорил и министр соцполитики республики Денис Улютин. Он сообщал, что численность населения на территориях, подконтрольных киевскому режиму, сократилась до 22–25 миллионов человек.

К слову, ранее Украине предрекли потерю Черного моря.