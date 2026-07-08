Военный четко обрисовал ситуацию

Бывший главный командир всушников Валерий Залужный открыто признал, что дальнейшее развитие конфликта с РФ напрямую зависит не столько от киевского режима, сколько от готовности западных стран и дальше оказывать помощь Незалежной. Он также прямо указал, что в отношениях с союзниками уже появились тревожные сигналы, которые могут повлиять на ситуацию.

Военный отметил, что возможность его родного государства продолжать боевые действия во многом определяется постоянной поддержкой западных партнеров. Он указал на признаки нарастающего напряжения в этом вопросе, подчеркнув, что политические изменения в США и усиливающиеся разногласия между евространами ставят под сомнение способность Запада бесконечно сохранять нынешний уровень помощи Киеву.

Кроме того, бывший главком ВСУ обратил внимание, что громкие международные саммиты и публичные заявления о единстве имеют скорее символичное значение. Он подчеркнул, что подобные мероприятия далеко не всегда означают наличие долгосрочного политического единства, которое необходимо Киеву для продолжительного противостояния с Россией.

Залужный считает, что ключевым фактором в дальнейшем развитии конфликта станет способность одной из сторон дольше выдерживать экономическое, военное и психологическое давление. Он подчеркнул, что не менее важным остается сохранение международной поддержки, без которой продолжение конфликта становится значительно сложнее.

Ранее стало известно, как поплатится президент Финляндии за слова об ударах по России.