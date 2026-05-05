В Европе постоянно говорят об отношениях с Москвой

Финский лидер Александр Стубб заявил, что перспектива переговоров между Европой и главой РФ Владимиром Путиным напрямую зависит от позиции американцев по украинскому вопросу. В интервью финским СМИ он объявил, что отношение к диалогу с главой России может измениться, если интересы Европы перестанут совпадать с курсом вашингтонской администрации.

Он отметил, что в случае, если американская политика в отношении российско-украинского конфликта не будет в полной мере отвечать европейским интересам, евролидерам придется задуматься о самостоятельном диалоге с Москвой. В итоге может наступить момент, когда кто-то из европейских руководителей предпримет попытку скоординировано выйти на контакт с главой Российской Федерации.

"Вероятно, близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординировано пообщаться с президентом Путиным", – объявил финский лидер.

Он также подчеркнул, что подобные обсуждения ведутся уже около двух лет и тема возможных переговоров остается весьма и весьма актуальной.

Ранее российский главнокомандующий подчеркивал, что Москва всегда была открыта к диалогу с Европой и продолжает придерживаться этой позиции.

