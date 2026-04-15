Русская разведка раскрыла истинную причину агрессии США против Ирана
Американцы позволяют себе очень многое на международной арене

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказался о причинах напряженности вокруг Ирана и дал жесткую оценку действиям Запада. Глава русской разведки указал на истинную причину агрессии вашингтонской администрации в адрес Исламской Республики.

По его мнению, корень происходящего кроется в устоявшемся подходе, при котором одни страны пытаются диктовать условия другим – некоторые никак не могут забыть прошлое и отказаться от колониального мышления.

Нарышкин пояснил, что западные государства, прежде всего США, по-прежнему мыслят категориями разделения мира. В понимании западного истеблишмента до сих пор существует условное деление на тех, кто считает себя вправе управлять, и тех, кого хотят заставить подчиняться, игнорируя нормы международного права.

Глава СВР подчеркнул, что причин у конфликта может быть несколько, однако именно взгляд Запада на мир с позиции превосходства остается ключевым фактором напряженности на международной арене.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после серии ударов американцев и израильтян по его территории, которые привели к многочисленным жертвам. Позже стороны объявили о временном прекращении огня, однако в итоге переговоры не дали результата. Несмотря на паузу в боевых действиях, давление продолжилось – США ввели блокаду иранских портов. При этом посредники все еще пытаются организовать новый раунд диалога.

К слову, ранее в США пришли в ужас из-за того, что сделал Иран.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
