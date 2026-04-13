Весь мир ощутит последствия блокады американцами Ормузского пролива – RS

Хозяин вашингтонской администрации продолжает накалять обстановку

Желание главы Белого дома Дональда Трампа устроить блокаду Ормузского пролива вызвало резкую реакцию в экспертном сообществе США. Как отмечает издание Responsible Statecraft, последствия такого шага могут затронуть практически весь мир.

Авторы публикации подчеркивают, что подобная мера выглядит как весьма рискованная стратегия – блокада вряд ли может рассматриваться как альтернатива военным действиям, поскольку остается формой ожесточенного конфликта с высокими рисками эскалации.

Также отмечается, что реализация такого плана силами американских вояк неминуемо столкнется с серьезным противодействием со стороны Ирана. Более того, ситуация может осложниться бурной и весьма негативной реакцией стран, зависящих от поставок иранской нефти, прежде всего Китая.

В публикации говорится, что ставки в этой ситуации крайне высоки, особенно на фоне предстоящих переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. Отмечается, что ранее Трамп уже переносил встречу из-за напряженности вокруг Ирана, и повторение такого сценария может серьезно ударить по репутации США.

"Вторично отложить ее или отправиться в Пекин, имея слабые козыри, было бы унизительным ударом по репутации Америки", – рассуждают аналитики.

Ранее американские власти объявили о намерении блокировать движение судов через Ормузский пролив, а также отслеживать и при необходимости перехватывать те из них, которые осуществляют платежи Тегерану за проход.

К слову, ранее Путин послал суровый сигнал Западу касательно ситуации вокруг Ирана.