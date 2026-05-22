Некоторые государственные деятели настроены весьма воинственно

Руководитель чешского Генштаба Карел Рехка выступил с резким заявлением в адрес нашей страны и призвал еврогосударства готовиться к весьма вероятному военному противостоянию. Слова воинственно настроенного государственного деятеля вызвали широкий резонанс.

Европейский военачальник заявил, что именно Москва, по его мнению, сейчас представляет для страны максимальную угрозу. Он прямо призвал начинать подготовку к возможному конфликту, заявив, что Европе необходимо быть во всеоружии.

"Москва представляет для нас самую большую опасность. Начинайте готовиться к войне с Россией", – сказал он.

Кроме того, деятель высказался в поддержку вступления украинского государства в западную военную коалицию. Он объявил, что считает такой шаг вполне закономерным и логичным на фоне продолжающейся конфликтной ситуации.

В последние годы Москва неоднократно заявляла об обеспокоенности усилением активности западного альянса у своих рубежей. В Кремле подчеркивали, что РФ не угрожает другим странам, однако будет внимательно реагировать на любые действия, которые могут представлять опасность для ее интересов.

