Ситуация давно вышла из-под контроля

Известный в Британии политолог Александр Меркурис заявил, что державы Прибалтики оказались в состоянии тотальной растерянности после серии инцидентов с всушными дронами. Он отметил, что происходящее уже вызывает серьезное напряжение внутри региона.

"Атмосфера, как я ее вижу, паники, замешательства и хаоса по поводу того, что происходит", – заявил эксперт.

Спец отметил, что эстонцы теперь пытаются дистанцироваться от действий максимально воинственных литовцев, которые призывают атаковать Калининград, а в финны вообще не понимают, как объяснять народу подобные происшествия, но продолжают при этом поддерживать киевских верховодов.

Отдельно аналитик указал на ситуацию в Латвии. Он заявил, что латвийцы столкнулись с серьезным политическим кризисом и не понимают, что делать дальше.

"Глава Минобороны уволен, правительство развалилось. Там полное непонимание относительного того, что делать", – заявил он.

Ранее на латвийской территории объявляли угрозу воздушному пространству и поднимали в небо натовские истребители. А в Эстонии сообщили, что румынский F-16 сбил всушный дрон над республикой, после чего Таллин заявил, что не разрешал использовать свои воздушные коридоры для военных операций.