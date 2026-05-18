Нина Фокина выпустила песню-подарок близкому человеку

Композиция получилась очень проникновенной

Певица Нина Фокина представила новую композицию "Моя сестра", и этот релиз оказался для нее особенно личным. Трек вышел 16 мая и стал подарком родной сестре знаменитости ко дню рождения.

Новая песня получилась очень душевной. В композиции звучит история о настоящей родственной связи, в которой есть и поддержка, и слезы, и счастливые воспоминания.

Исполнительница призналась, что хотела рассказать о безусловной любви, которой не нужны никакие доказательства. Нина отметила, что песня посвящена благодарности за детство и за бесконечную поддержку близкого человека. Певица добавила, что многим девушкам эта композиция наверняка окажется близкой, ведь сестра – это подруга, которую судьба подарила с рождения.

Кроме того, артистка готовит полноценный музыкальный альбом, который выйдет в 2026 году. Звезда обещает, что новая работа станет очень искренней и будет посвящена любви, вере в хорошее и поддержке близких людей в самые сложные периоды жизни. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".