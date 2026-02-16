Анфиса Чехова заявила о готовности к беременности

Знаменитость поделилась своей мечтой

Телеведущая Анфиса Чехова откровенно призналась, что мечтает о ребенке от своего мужа – продюсера Александра Златопольского.

Супруги расписались 5 февраля, и для обоих этот брак стал новым этапом в жизни. У каждого уже есть дети от прошлых отношений, но знаменитость не стала скрывать, что ей очень хочется испытать радость общего родительства именно в этом союзе.

По словам звезды, она задумывается о совместном ребенке, однако понимает, что в ее 48-летнем возрасте это может оказаться непростой задачей. Тем не менее, она все равно надеется родить самостоятельно и не рассматривает ни ЭКО, ни суррогатное материнство как вариант.

Артистка подчеркнула, что для нее важно пройти этот путь естественным способом. Несмотря на сомнения и переживания, желание стать матерью сильнее страхов.