Некоторые деятели не стесняются в выражениях

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке в западных соцсетях разгорелась бурная дискуссия о надежности израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол". Одним из самых резких критиков израильского щита выступил предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком – основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega. Бизнесмен немецко-финского происхождения публично высмеял израильскую систему ПВО.

В своей публикации в социальной сети X он заявил, что "Железный купол" больше не оправдывает свое название и давно превратился в "Ржавый купол". Таким образом предприниматель намекнул на уязвимости системы, которые стали явно заметны на фоне ответных ударов со стороны Ирана.

Пост Доткома быстро разошелся по Сети и вызвал волну обсуждений. Многие пользователи поддержали его саркастичную оценку и начали предлагать собственные ироничные названия для израильской системы ПВО. Некоторые называли ее "невидимой" или "уставшей", другие сравнивали с зонтиком или даже дуршлагом, непрозрачно намекая на пробелы в защите.

Обострение дискуссии происходит на фоне продолжающегося конфликта. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по территории Израиля в ответ на агрессию Вашингтона и Тель-Авива.

