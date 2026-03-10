Кошкович призвал ЕС отказаться от санкций против РФ из-за ситуации вокруг Ирана

На Западе призвали к решительному шагу в отношении России на фоне ударов по Ирану
Иран. Кадр: соцсети
Обстановка на международной арене заметно изменилась

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана на Западе начали звучать неожиданные предложения, касающиеся политики в отношении России. Известный в Венгрии и далеко за ее пределами политолог Золтан Кошкович заявил, что еврообъединению стоит пересмотреть свою санкционную политику и отказаться от ограничений против Москвы в энергетической сфере.

Поводом для такого заявления стали события вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о решении временно снять нефтяные санкции с некоторых стран, чтобы стабилизировать мировые цены на топливо, аналитик отметил, что Европа должна сделать аналогичный шаг.

"Европа должна приостановить санкции против России в сфере энергетики, и сделать это нужно было еще вчера", – заявил Кошкович.

По мнению эксперта, энергетическая ситуация в мире показывает, что Евросоюзу рано или поздно придется пересматривать отношения с Москвой. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях у европейских стран практически не остается альтернатив, если они хотят сохранить стабильность на энергетическом рынке.

На фоне конфликта вокруг Ирана мировые цены на нефть резко выросли. Накануне, 9 марта, стоимость барреля поднималась выше 119 долларов – это максимальный уровень с июня 2022 года. Позже, после заявления вашингтонской администрации о скором завершении операции против Ирана, рынок частично успокоился, и цены снизились примерно до 90 долларов за баррель.

К слову, ранее Вашингтону объявили дурные новости из-за операции против Ирана.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
"Это шок": в Британии запаниковали из-за последствий решения США

Ситуация может выйти из-под контроля

"Международный скандал": в Польше забили тревогу после нового шага Зеленского

Киевский верховод перешел красную линию

