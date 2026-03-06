Садальский раскритиковал назначение Безрукова во МХАТ

Шоумен считает, что "даже Богомолов" лучше справился бы с этой задачей

Новость о том, что Сергей Безруков возглавит МХАТ имени Горького, мгновенно вызвала бурную реакцию в театральной среде. О назначении актера на пост худрука сообщил Минкульт. Одновременно стало известно, что обязанности ректора Школы-студии МХАТ временно будет исполнять Константин Хабенский.

Одним из первых на эту новость отреагировал актер и шоумен Станислав Садальский. Он не скрывал иронию и прямо объявил, что относится к такому кадровому решению скептически.

Артист сразу оговорился, что у него нет претензий лично к Безрукову, однако сама ситуация, по его мнению, выглядит комично. Он в своем блоге отметил, что звучит странно, когда человек с фамилией "Безруков" становится "руководителем", и добавил, что в театральной сфере вновь происходят перестановки, которые напоминают хаотичное перетасовывание кадров.

Шоумен также иронично напомнил, что актер за свою карьеру успел воплотить на экране чуть ли не все знаковые фигуры – от Высоцкого до Есенина и Пушкина. При этом Садальский заявил, что, по его мнению, на высокую должность даже Константин Богомолов подошел бы больше.

В завершение своего комментария артист вспомнил знаменитую фразу покойного Валентина Гафта, который когда-то с иронией говорил, что его не пугает смерть, но может испугать мысль о том, что после нее снимут фильм, где его сыграет Безруков.

Сам Безруков пока не делал подробных заявлений по поводу нового назначения. Хабенский также пока воздержался от публичных комментариев – именно он стал ректором вместо Богомолова, назначение которого ранее обернулось грандиозным скандалом.