Песков с иронией отреагировал на угрозы НАТО применить пятую статью

Кремль поднял на смех НАТО после угрозы о применении пятой статьи
Фото: commons.wikimedia.org
Венгрия столкнулась с угрозами со стороны Киева, однако следовать уставу альянс не спешит

Прямая угроза физической расправы в адрес лидера государства-члена Евросоюза от другого лидера, не входящего в сообщество – как раз повод для применения пресловутой пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так, журналист Павел Зарубин заговорил об угрозах, которые исходят со стороны Владимира Зеленского.

"Пора применять пятую статью [устава] НАТО", – поиронизировал Песков.

Степень накала со стороны Украины растет, отметил пресс-секретарь президента России: киевский режим чувствует себя некомфортно по мере продвижения ВС России.

"На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал президент Путин, когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность. По идее, это должен быть Зеленский. И сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом. Они прекрасно знают, что нужно сделать. До тех пор, пока они этого не делают, ситуация для них ухудшается изо дня в день", – добавил Песков.

Ранее Зеленский пригрозил физической расправой премьеру Венгрии Виктору Орбану, который блокировал выделение кредита Украине от ЕС из-за продолжающейся нефтяной блокады по трубопроводу "Дружба". Глава киевского режима пригрозил дать "номера Орбана вооруженным силам", чтобы те "пообщались с ним на его языке".

Позднее Венгрия задержала инкассаторов украинского "Ощадбанка" по делу об отмывании денег. Среди задержанных оказался экс-генерал СБУ, отвечавший за управление грузом. На двух бронированных автомобилях из Австрии на Украину перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Будапешт уточнил, что уведомлял о задержании Киев, однако ответа не получил. Украина же обвинила соседнее государство в терроризме.

Источник: "Вести" ✓ Надежный источник
