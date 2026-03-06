Нагиев резко отреагировал на вопрос о жилье в Дубае и жалобах на соседей

Вернувшийся Нагиев взбесился после вопроса о жилье в Дубае и жалобах на соседей
Фото: АГН Москва
Ведущий не стал стесняться в выражениях и принялся в ответ кошмарить журналистку

Дмитрией Нагиев вернулся в Россию на фоне ракетных ударов, охвативших Ближний Восток. Ведущему задали вопрос о недвижимости в Дубае и жалобах на соседей в комплексе Kempinski Palm Jumeirah (местные якобы прозвали актера главным ябедой из-за вечных звонков на ресепшн), от которых он вышел из себя.

Журналистка спросила у Нагиева: почему соседи жалуются, а его самого называют "главным ябедой" за звонки на ресепшн и борьбу с соседями, которые приезжают повеселиться?

"Вот кто это писал! Ты, моя девочка? Кто жалуется? Вот перед вами молодой человек задал вопрос об актерах, а я бы поднял вопрос и о журналистике. Почему вы, когда пишете, не отвечаете за свои слова? Вы сейчас назвали несколько фактов, не имеющих ко мне никакого отношения", – отреагировал ведущий.

Далее Дмитрий предложил устроить вместе с ним опрос соседей и сообщил, что не может дать ответ на этот вопрос.

"И мне некуда крикнуть, кроме как в зад своей собаке, либо в телевизор – что ко мне это не имеет никакого отношения! Понимаете?" – добавил Нагиев, уточнив, что не общается с соседями, однако готов сделать ради установления истины исключение.

Нагиев приобрел апартаменты в Дубае примерно за 300 миллионов рублей в престижном ЖК. При просадке рынка из-за конфликта на Ближнем Востоке он может потерять около 75 миллионов рублей: рынку недвижимости в регионе грозит сильный обвал.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
