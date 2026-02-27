Яковлева отреагировала на слухи о конфликте с Нагиевым

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Елена Яковлева вспомнила свои съемки с Дмитрием Нагиевым в сериале "Каменская": после этого пошли слухи об их взаимной неприязни. Актриса подтвердила, что Дмитрий, отличаясь экстравагантным нравом, мог подойти и спросить у человека при важном разговоре: "Где мои трусы?".
Шутил Нагиев таким образом без конца. Однако вражды никакой не было – конфликт был распиаренным. И он сам предложил Елене пустить слух об их обоюдной ненависти на площадке.
"А так у нас замечательные отношения", – ответила артистка.
Коллеги часто подшучивали друг над другом. Яковлева шутила, что впервые работала с артистом из цирка. Часть этой атмосферы создавал Сергей Гармаш.
"Когда Гармаш и Нагиев в одном месте... это... будете ржать без конца, потому что один хлеще другого", – высказалась Елена.
Ранее Нагиев назвал "контрактом с дьяволом" съемки в новых "Елках", пошутив, что вынужден за такое поблагодарить собственную алчность.
Жители Незалежной хорошо знают, с кем имеют дело
Западные эксперты внимательно следят за развитием событий