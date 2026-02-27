Яковлева отреагировала на слухи о конфликте с Нагиевым

Актриса вспомнила съемки с коллегой на "Каменской" и рассказала, как тот себя вел

Елена Яковлева вспомнила свои съемки с Дмитрием Нагиевым в сериале "Каменская": после этого пошли слухи об их взаимной неприязни. Актриса подтвердила, что Дмитрий, отличаясь экстравагантным нравом, мог подойти и спросить у человека при важном разговоре: "Где мои трусы?".

Шутил Нагиев таким образом без конца. Однако вражды никакой не было – конфликт был распиаренным. И он сам предложил Елене пустить слух об их обоюдной ненависти на площадке.

"А так у нас замечательные отношения", – ответила артистка.

Коллеги часто подшучивали друг над другом. Яковлева шутила, что впервые работала с артистом из цирка. Часть этой атмосферы создавал Сергей Гармаш.

"Когда Гармаш и Нагиев в одном месте... это... будете ржать без конца, потому что один хлеще другого", – высказалась Елена.

Ранее Нагиев назвал "контрактом с дьяволом" съемки в новых "Елках", пошутив, что вынужден за такое поблагодарить собственную алчность.