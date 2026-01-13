Штурм объяснила, почему Долина не вернула ключи Лурье

Знаменитость вызвала новую волну народного гнева

Ситуация вокруг звездной квартиры в Хамовниках остается весьма накаленной и продолжает вызывать возмущение общества. Несмотря на решение суда, покупательница жилья Полина Лурье до сих пор не получила ключи от бывшей владелицы Ларисы Долиной.

На фоне затянувшегося конфликта было возбуждено исполнительное производство, и артистке дали несколько дней на освобождение элитных метров. Однако знаменитость неожиданно оказалась за границей в столь важный момент – вместо того, чтобы закрыть вопрос с измученной покупательницей, она проводит отпуск в роскошном отеле в Абу-Даби и, как ожидается, вернется только к 20 января. Такая дерзость со стороны звезды вызвала новую волну негодования среди обычных людей и в среде публичных персон.

Свою версию происходящего озвучила певица Наталья Штурм. Она раскрыла мотивы действий знаменитости. По ее мнению, поведение Долиной продиктовано исключительно личными эмоциями. Штурм считает, что коллега таким образом реагирует на то, что ситуация вышла из-под ее контроля – задержка с передачей ключей стала формой демонстративного протеста и мелкой мести.

"Это демарш со стороны Ларисы Долиной. Мелкая месть, что не получилось по ее", – объяснила исполнительница.

Она добавила, что Долина действует из позиции человека, привыкшего к особому положению и не желающего мириться с поражением. Наталья также отметила, что репутационные потери для певицы уже настолько велики, что ей, по сути, нечего терять. А окружающим все равно придется подстраиваться под сложившиеся обстоятельства.

Скандал вокруг квартиры приобрел всероссийский резонанс после того, как суд сначала признал жилье за звездой, оставив Лурье без недвижимости и средств. Это решение вызвало мощную общественную реакцию, после чего в дело вмешался Верховный суд, вставший на сторону покупательницы. Однако, несмотря на это, фактическая передача квартиры до сих пор не состоялась.