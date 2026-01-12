Приставы приступили к принудительному выселению Долиной из квартиры Лурье

Курс рубля
Приставы открыли исполнительное производство по выселению Ларисы Долиной из пятикомнатной квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат народной артистки Мария Пухова считает, что Полина Лурье, которой вернули квартиру после решения суда, таким образом пытается привлечь к себе внимание.
По мнению юристки, в действиях Лурье нет необходимости, и владелица жилья в Хамовниках таким образом желает остаться в "медийном пространстве". Пухова уточнила, что пристав в ближайшее время назначит проверку по факту заявления, поданного адвокатом Лурье.
В соответствии с законодательством, в ходе проверки представителю предложат добровольно освободить квартиру. В противном случае ФССП выселит артистку принудительно – в присутствии понятых.
Пока певица находится в ОАЭ – она отдыхает на острове Саадият. Долина выбрала пятизвездочный отель Rixos Premium Saadiyat Island, где стандартный номер в сутки доходит в цене до 80 тысяч рублей.
