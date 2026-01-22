Отказ от званий, позиция по СВО: как живет Леонид Ярмольник

Отказ от званий, позиция по СВО: как живет Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник. Кадр: соцсети
22 января артисту исполнилось 72 года

Леонид Ярмольник отмечает день рождения – звезде исполнилось 72 года. За десятилетия в профессии он стал одной из самых узнаваемых фигур российского кино и телевидения. За годы работы талантливый артист сыграл более чем в сотне кинопроектов, а также был ведущим популярных телевизионных шоу, став узнаваемым далеко за пределами актерской среды.

Отказ от званий

Артист повел себя необычно и напрочь отказался от высоких регалий. Он принципиально отверг как статус заслуженного, так и звание народного артиста. Любимец публики объяснил это тем, что сегодня звания утратили прежний вес и не отражают реального вклада в культуру – такого рода награды раздают всем подряд.

Актер не раз подчеркивал, что для него подлинными ориентирами остаются легенды советского театра и кино, а большинству современных знаменитостей до них очень далеко.

Позиция по СВО

Говоря о событиях последних лет, Ярмольник отмечал, что отъезд части артистов после начала спецоперации был продиктован эмоциями. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации показало, что у страны не было альтернативного пути, и СВО была необходима, ведь речь зашла о безопасности и суверенитете государства.

К слову, ранее беглая российская знаменитость рассказал об ужасе из-за удара ракетами.

Источник: News.ru
