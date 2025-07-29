Дворцов: исчезнувший с экранов Пельш зарабатывает миллионы на корпоративах

На ТВ звезда давно не появляется

Телеведущий и актер Валдис Пельш уже давно не появляется в эфире и не участвует в новых телепроектах, что вызвало волну слухов о его здоровье. О некогда очень популярном телеведущем фанатам напоминают лишь отдельные сообщения в СМИ, включая тревожную новость о его госпитализации в кардиологическое отделение в 2023 году. Однако сам Пельш тогда опроверг информацию о болезни.

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что с состоянием здоровья у артиста все в порядке. Он предположил, что исчезновение звезды из публичного пространства может быть связано с личными делами или семейными обстоятельствами, а не с какими-либо серьезными проблемами.

По словам эксперта по звездной тусовке, в последнее время шоумен сосредоточился на корпоративных мероприятиях, где по-прежнему востребован как ведущий. Его гонорары начинаются от двух миллионов рублей и могут достигать трех, в зависимости от формата события. Хотя интерес заказчиков немного снизился, Пельш, по мнению продюсера, все еще остается узнаваемым и уважаемым лицом.

Последние телепроекты с его участием вышли в прошлом году – среди них документальные фильмы "Гагарин. Человек, сошедший с небес", "Ген высоты 2. Гора всех гор" и научный цикл "Виктор науки".

К слову, недавно артист рассказал об отношении к русским Латвии.