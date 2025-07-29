Дворцов: исчезнувший с экранов Пельш зарабатывает миллионы на корпоративах

Куда пропал Валдис Пельш: как живет известный ведущий
Валдис Пельш. Фото: АГН "Москва"
На ТВ звезда давно не появляется

Телеведущий и актер Валдис Пельш уже давно не появляется в эфире и не участвует в новых телепроектах, что вызвало волну слухов о его здоровье. О некогда очень популярном телеведущем фанатам напоминают лишь отдельные сообщения в СМИ, включая тревожную новость о его госпитализации в кардиологическое отделение в 2023 году. Однако сам Пельш тогда опроверг информацию о болезни.

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что с состоянием здоровья у артиста все в порядке. Он предположил, что исчезновение звезды из публичного пространства может быть связано с личными делами или семейными обстоятельствами, а не с какими-либо серьезными проблемами.

По словам эксперта по звездной тусовке, в последнее время шоумен сосредоточился на корпоративных мероприятиях, где по-прежнему востребован как ведущий. Его гонорары начинаются от двух миллионов рублей и могут достигать трех, в зависимости от формата события. Хотя интерес заказчиков немного снизился, Пельш, по мнению продюсера, все еще остается узнаваемым и уважаемым лицом.

Последние телепроекты с его участием вышли в прошлом году – среди них документальные фильмы "Гагарин. Человек, сошедший с небес", "Ген высоты 2. Гора всех гор" и научный цикл "Виктор науки".

К слову, недавно артист рассказал об отношении к русским Латвии.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
По теме

Трамп выставил России новый ультиматум

Лидер снова выступил с резким заявлением в адрес российского главы

Китай сделал жесткое заявление об Украине

Пекин вышел из себя после дерзкой выходки украинцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей