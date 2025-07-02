"Свинство": выступление Меладзе в Юрмале обернулось скандалом

К делу уже привлекли полицию

Российский артист Валерий Меладзе выступил на закрытом мероприятии на пляже Дзинтари в Юрмале. Его представление спровоцировало скандал – местные жители пожаловались на организаторов в полицию, требуя привлечь их к ответственности.

Люди оказались недовольны тем, что площадка, на которой выступал артист, фактически перекрыла проход по пляжу. Ветер нагнал воду, из-за которой берег стал полностью непроходим. И поскольку само представление было не для всех, местные оказались в крайне неприятной ситуации.

"Такого свинства в Латвии я не видела. Считаю это все неправильным. Почему люди приезжают в Латвию, устраивают концерты, а я не могу гулять по пляжу со своей внучкой?" – возмутилась одна из жительниц в беседе в СМИ.

В результате к месту проведения концерта вызвали полицейских, которых попросили установить законность проведения мероприятия. Сообщается, что возводить там сцену организатор не мог, ведь, согласно правилам, до водной линии должно быть расстояние около 30 метров. Дополнительно после представления на местах остались огромные ямы, в которые ветер нагнал воду.

В итоге в полиции приняли решение возбудить административное дело, но окончательный вердикт будет выносить Госслужба по охране окружающей среды.

Ранее сообщалось о приезде Меладзе в Россию.