Певец Валерий Меладзе вернулся в Россию

Стало известно о возвращении Меладзе в Россию
Фото: соцсети
Артист снова оказался в Москве по важному поводу

Валерий Меладзе снова приехал в Россию – артиста заметили на Рублевке в компании дочери Софико и годовалого внука. Знаменитость трогательно вел ребенка под руки вместе с его матерью.

Фото: соцсети

По данным СМИ, вероятно, приезд исполнителя в страну связан с малышом – 10 июня он отмечает свой первый день рождения. Заботливый дедушка не смог пропустить эту торжественную дату, несмотря на то, в России к нему относятся недоброжелательно. 

При этом неизвестно, приехал ли Меладзе один или в компании своей супруги Альбины Джанабаевой. Артистка редкий гость на семейных праздниках старших дочерей певца, поскольку отношения с первыми детьми и супругой Валерия у нее сложные.

Это не первый визит Меладзе в Россию за последнее время. До этого он приезжал в страну зимой, чтобы проведать могилу своего отца вместе с родными, а также навестить мать. Его брат Константин последние три года на российской территории не появляется, поэтому Валерий звонил родственнику по видеосвязи прямо на кладбище.

После прошлого возвращения Меладзе в Россию разгорелся скандал. Недовольные потребовали, чтобы артиста лишили возможности приезжать в страну – публика просила, чтобы у него забрали российское гражданство из-за скандальной выходки в Дубае несколько лет назад.

Источник: СтарХит
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