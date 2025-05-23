Константин Меладзе заявил о закрытии проекта "ВИА Гра"

Композитор обратился к публике

Константин Меладзе, который редко выступает с публичными заявлениями и предпочитает оставаться в тени, нарушил эту традицию и сделал печальное признание о легендарной группе "ВИА Гра". Он с грустью сообщил, что музыкальный коллектив завершает свои существование.

Женская группа, начавшая путь в начале 2000-х, навсегда вошла в историю поп-сцены – менялись составы, стили, вокруг девушек было немало скандалов, но их песни всегда "на ура" заходили публике.

Продюсер официально объявил, что композиция "Galileo" стала финальной в репертуаре группы. Он выразил глубокую благодарность всем, кто был причастен к проекту. Музыкант подчеркнул, что эти 25 лет были насыщенными, но он не испытывает болезненной ностальгии, а лишь с теплом вспоминает созданное его руками.

Музыкант отметил, что самым ценным наследием остались песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Он уверен, что они будут звучать еще много лет и найдут отклик у новых поколениях слушателей.

Бывшие участницы коллектива отреагировали на душевный пост словами благодарности и оставили теплые комментарии под его обращением.

К слову, ранее бывшую супругу Константина Меладзе Веру Брежнева позвали замуж. Интерес к блондинке не ослабевает.