"Мы же не чужие": Брежнева намекнула на отношения с Меладзе

"Мы же не чужие": Брежнева намекнула на отношения с Меладзе
Фото: соцсети
Знаменитость призналась, что не с бывшим партнером ее многое связывает

Певица Вера Брежнева в новом интервью высказалась на тему семейных отношений. Как известно, у артистки было два официальных брака и несколько громких романов. Она указала, что если после расставания бывшие возлюбленные не против поддерживать обычные дружеские отношения, то в этом нет ничего плохого.

По словам певицы, когда один человек категорически против любых контактов, то в таком случае, конечно, общение сводится на нет. 

"Если двое взрослых людей говорят: "Спасибо тебе за этот путь. Мы же не чужие, сколько мы с тобой прожили?" – это прекрасно. У меня тоже есть такие отношения, я очень этому рада", – сказала она.

Вера подчеркнула, что такое осознание приходит вместе со зрелостью, и это нормально. Но если человек не хочет поддерживать общение, то насильно дружить не получится.

Брежнева указала, что в своей жизни ничего не стала бы менять и не имеет каких-то сожалений. Возможно в каких-то ситуациях она хотела быть несколько мягче, не ранить партнера и не обижать, но изменить это уже нельзя.

При этом в комментариях в соцсетях многие решили, что речь идет о Константине Меладзе. После расставания продюсер разрешил бывшей супруге исполнять его песни на концертах, а она, в свою очередь, рекламировала его новые композиции в соцсетях.

Источник: соцсети
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