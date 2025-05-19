"Мы же не чужие": Брежнева намекнула на отношения с Меладзе

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Певица Вера Брежнева в новом интервью высказалась на тему семейных отношений. Как известно, у артистки было два официальных брака и несколько громких романов. Она указала, что если после расставания бывшие возлюбленные не против поддерживать обычные дружеские отношения, то в этом нет ничего плохого.
По словам певицы, когда один человек категорически против любых контактов, то в таком случае, конечно, общение сводится на нет.
"Если двое взрослых людей говорят: "Спасибо тебе за этот путь. Мы же не чужие, сколько мы с тобой прожили?" – это прекрасно. У меня тоже есть такие отношения, я очень этому рада", – сказала она.
Вера подчеркнула, что такое осознание приходит вместе со зрелостью, и это нормально. Но если человек не хочет поддерживать общение, то насильно дружить не получится.
Брежнева указала, что в своей жизни ничего не стала бы менять и не имеет каких-то сожалений. Возможно в каких-то ситуациях она хотела быть несколько мягче, не ранить партнера и не обижать, но изменить это уже нельзя.
При этом в комментариях в соцсетях многие решили, что речь идет о Константине Меладзе. После расставания продюсер разрешил бывшей супруге исполнять его песни на концертах, а она, в свою очередь, рекламировала его новые композиции в соцсетях.
Токио выступил с заявлением