Черный август не повторится: почему доллар пока не дойдет до 100 рублей

Доллар может подорожать в августе, однако уровень 100 рублей потребует сильного внешнего шока и резкого сокращения валютной выручки.

Август давно получил в России репутацию месяца, когда с рублем обязательно должно произойти что-то плохое.

Память о дефолте 1998 года, скачках валютного курса и нескольких финансовых кризисах превращает любое летнее ослабление национальной валюты в повод ждать нового обвала.

На этот раз главным символом тревоги стала отметка 100 рублей за доллар.

Официальный курс американской валюты на 29 июля установлен Банком России на уровне 78,70 рубля. Для достижения трехзначного значения доллар должен подорожать более чем на четверть всего за несколько недель.

Такое движение теоретически возможно, но для него недостаточно сезонного спроса на валюту или небольшого снижения ключевой ставки. Потребуется отдельное крупное событие, которое резко сократит предложение валюты или заставит компании и население массово уходить из рублевых активов.

Почему снова вспоминают 1998 год

Страх перед августом связан прежде всего с событиями 1998 года, когда российские власти объявили дефолт по государственным краткосрочным обязательствам, а рубль за несколько месяцев потерял значительную часть стоимости.

Однако прямое сравнение нынешней ситуации с тем кризисом некорректно.

В 1990-е годы государство накопило огромный объем краткосрочного долга и пыталось поддерживать валютный коридор, расходуя резервы. Когда эта система перестала работать, одновременно рухнули рынок государственных облигаций, банковский сектор и прежний курс рубля.

Сегодня валютный режим устроен иначе. Государство не обязуется удерживать доллар внутри жестко установленного диапазона, а изменение курса происходит постепенно под влиянием экспорта, импорта, бюджетных операций и спроса на валюту.

Это не защищает рубль от ослабления, но снижает вероятность повторения именно сценария 1998 года.

Условия для ослабления уже появились

Хотя обвал к 100 рублям не считается базовым прогнозом, причин для постепенного роста доллара становится больше.

После сильного рубля в первой половине года восстанавливается импорт. Российские компании закупают за границей оборудование, комплектующие и потребительские товары, а для оплаты контрактов им требуется иностранная валюта.

Летом дополнительно растут расходы граждан на зарубежные поездки. По отдельности этот фактор не способен разрушить курс, но вместе с увеличением импорта он повышает общий спрос на валюту.

С июля изменилось и влияние государственных операций. Покупка валюты в рамках бюджетного механизма способна частично сокращать предложение долларов и юаней на внутреннем рынке.

Одновременно высокие мировые цены на нефть не всегда превращаются в сопоставимый рост поступлений валютной выручки. Российский экспорт сталкивается с ценовыми скидками, дорогой логистикой и ограничениями при проведении международных платежей.

В результате нефтяная цена может выглядеть благоприятно, но доступной валюты внутри страны становится меньше, чем можно было бы ожидать.

Снижение ставки работает против рубля

24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 14% годовых.

Само по себе это решение не должно вызвать резкого падения рубля. Ставка остается высокой, кредиты – дорогими, а рублевые вклады продолжают приносить заметный доход.

Но направление движения имеет значение.

Когда ставки постепенно снижаются, рублевые инструменты становятся менее привлекательными, а кредитование и импорт могут начать восстанавливаться. Это создает дополнительный спрос на иностранную валюту.

Центробанк при этом дал понять, что дальнейшее смягчение будет осторожным. Регулятор повысил прогноз инфляции на 2026 год до 6–7% и отметил рост инфляционных ожиданий.

Если давление на цены сохранится, быстро снижать ставку ЦБ не сможет. Для рубля это станет поддержкой: высокие проценты ограничивают кредитный спрос и делают рублевые сбережения более привлекательными.

Бензин способен добавить спрос на валюту

Отдельным фактором риска остается ситуация с топливом.

Рост цен на бензин уже повлиял на инфляционный прогноз Банка России. Если внутреннее производство нефтепродуктов сократится, а дефицит придется закрывать поставками из-за рубежа, импортерам потребуется дополнительная валюта.

Одновременно снижение экспорта нефтепродуктов может уменьшить валютную выручку.

Получится двойное давление: спрос на иностранную валюту увеличится, а ее поступление от экспортеров сократится.

Пока Банк России не считает топливные проблемы угрозой стабильности рубля. Однако длительный кризис способен постепенно ухудшать баланс валютного рынка и ускорять рост курса доллара.

Что должно случиться для доллара по 100

Для движения курса к 100 рублям до конца августа необходим значительно более сильный шок, чем сезонное восстановление импорта.

Таким событием может стать резкое сокращение нефтяного экспорта, нарушение международных расчетов, блокировка поступления выручки или новая волна вывода капитала.

Сильное давление также возможно при одновременном ухудшении нескольких факторов: падении экспортных доходов, росте импорта, увеличении бюджетных расходов и стремительном снижении доверия к рублю.

Именно сочетание причин обычно приводит к валютным скачкам. Один фактор способен постепенно ослаблять курс, но для обвала требуется ситуация, когда продавцов валюты становится мало, а покупателей – резко больше.

При сохранении нынешних условий аналитики называют более вероятным диапазон 79–85 рублей за доллар к концу лета.

Уровень 100 рублей остается стрессовым сценарием, который нельзя полностью исключить, но для которого пока нет достаточных оснований.

Почему слабый рубль нужен бюджету

Слишком крепкая национальная валюта создает проблемы российскому бюджету и экспортерам.

Нефть и другие сырьевые товары продаются преимущественно за иностранную валюту, а государственные расходы осуществляются в рублях. Чем дешевле доллар, тем меньше рублей бюджет получает после конвертации экспортной выручки.

Экспортные компании также сталкиваются с падением рублевых доходов при сохранении внутренних расходов на зарплаты, оборудование и налоги.

Поэтому постепенное ослабление рубля до более комфортных для бюджета значений не обязательно воспринимается экономическими властями как катастрофа.

Проблемой становится не сам рост доллара, а его скорость.

Плавное движение позволяет компаниям менять цены и пересматривать планы. Резкий скачок ускоряет инфляцию, повышает стоимость импорта и заставляет население покупать валюту уже из-за страха дальнейшего падения.

Что почувствуют обычные покупатели

Даже умеренное ослабление рубля постепенно отражается на стоимости импортных товаров.

Быстрее всего изменение курса заметно в ценах на зарубежные поездки, авиабилеты, электронику и товары, которые приобретаются непосредственно за валюту.

Продукция российского производства также может дорожать, если предприятия используют импортное оборудование, упаковку, сырье или программное обеспечение.

Однако рост доллара с 78–79 до 83–85 рублей не означает, что все цены немедленно увеличатся на такой же процент.

Бизнес может иметь запасы, заранее заключенные контракты и возможность временно сократить прибыль. Перенос валютного курса в розничные цены обычно происходит постепенно и отличается в разных отраслях.

Покупать валюту из-за страха рискованно

Психологическая отметка в 100 рублей часто заставляет людей покупать доллары не для конкретных расходов, а из опасения пропустить будущий рост.

Такая стратегия несет собственные риски.

Курс может некоторое время расти, а затем укрепиться после налоговых выплат, увеличения экспортной выручки или изменения внешних условий. Банки при этом продают наличную валюту дороже официального курса и выкупают ее обратно дешевле.

Человек, который приобретает доллары на пике тревоги, может потерять деньги даже без серьезного укрепления рубля – только из-за разницы между курсами покупки и продажи.

Поэтому решение о валюте разумнее связывать с будущими расходами, структурой сбережений и сроком хранения денег, а не с календарной приметой о "черном августе".

Август принесет ослабление, но не обязательно кризис

Рубль входит в последний месяц лета под давлением сразу нескольких факторов.

Импорт восстанавливается, государственные операции увеличивают спрос на валюту, топливный кризис подталкивает инфляцию, а постепенное снижение ключевой ставки меняет ожидания рынка.

Все это делает движение доллара к 80–85 рублям вполне возможным.

Но между постепенным ослаблением и обвалом до 100 рублей остается большая дистанция.

Чтобы пройти ее за один месяц, валютному рынку понадобится событие, которое резко изменит экспортные доходы, движение капитала или доверие к национальной валюте.

Пока такого события нет, август выглядит не новым 1998 годом, а месяцем умеренной коррекции после периода необычно крепкого рубля.