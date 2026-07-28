Поступок дипломатов активно обсуждают

Между американцами и французами вспыхнул острый дипломатический конфликт прямо в Совбезе ООН. Вашингтонские делегаты демонстративно покинули зал заседаний во время выступления представителей парижской администрации, таким образом выразив протест против обвинений французской стороны в адрес Белого дома.

Американцы встали и вышли из зала в тот момент, когда слово было предоставлено французам. Такой шаг стал демонстрацией несогласия с позицией Парижа и обострившихся разногласий между союзниками.

Конфликт разгорелся из-за опубликованной несколькими днями ранее позиции представителей Парижа при ООН, в которой Белый дом подвергся критике за попытку воспрепятствовать переизбранию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на очередной срок. В ответ постпред США при ООН Майк Уолтц обвинил Париж в том, что он "покрывает" тех, кто допускает наиболее грубые нарушения прав человека.

На прошлой неделе большинством голосов было одобрено продление полномочий этого деятеля еще на четыре года. Москва предлагала ограничить срок его деятельности до конца текущего года, чтобы синхронизировать его с завершением работы генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, однако эта инициатива поддержки не получила. Против нее выступила 71 держава, а вот американцы и еще 18 государств проголосовали в ее поддержку.

К слову, ранее в Варшаве разгорелся грандиозный скандал из-за Украины.