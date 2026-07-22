Собчак прокомментировала скандал с избиением девушки в Грузии

Чудовищную ситуацию обсуждают в разных странах

История с жестоким избиением русскоговорящей девушки в одном из отелей Грузии получила огромный общественный резонанс. В ситуацию публично вмешалась журналистка Ксения Собчак, которая резко осудила нападение на женщину и заявила, что независимо от причин конфликта применение физической силы является недопустимым.

Звезда сообщила, что внимательно следила за развитием событий и обратила внимание на многочисленные попытки переложить ответственность за произошедшее на саму пострадавшую. Она назвала такую странную реакцию уже привычным сценарием, а также отметила, что в интернете появилось множество взаимоисключающих версий случившегося.

Знаменитость подчеркнула, что выводы следует делать, опираясь прежде всего на видеозаписи инцидента. При этом она также отметила, что в чужой стране, особенно при напряженном отношении к русским и русскому языку, лучше избегать любых конфликтов. В то же время, Собчак напомнила, что избиение женщины – это позор независимо от обстоятельств.

Журналистка допустила, что девушки действительно могли случайно пролить шампанское с балкона, чем вызвали раздражение у других отдыхающих. Вместе с тем она считает, что со стороны туристок изначально не было агрессии, а вот грузинские мужчины были настроены крайне враждебно.

Собчак также предположила, что русская речь могла стать дополнительным фактором эскалации конфликта. В итоге все закончилось жестоким избиением.

Инцидент произошел в отеле Agarani Estate в регионе Кахетия. О происшествии стало известно после публикации видеозаписи очевидцев, на которой видно, как агрессивно настроенный мужчина врывается в гостиницу к группе девушек и наносит одной из них сильный удар кулаком в голову. Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом носа.