Боня публично извинилась перед Собчак

За разборками двух знаменитостей наблюдает вся страна

Громкий конфликт между Викторией Боней и Ксенией Собчак неожиданно завершился примирением. Недавно блогер уверенно заявляла, что против нее якобы ведется сбор компромата, и подозревала в этом журналистку и ее команду.

По словам Бони, неизвестные выходили на ее окружение и предлагали деньги за интервью, способные испортить ей репутацию. Ситуация быстро набрала обороты и привлекла внимание публики.

Собчак отреагировала жестко и подробно. Она объявила, что не имеет никакого отношения к подобным действиям, отметила, что в ее команде нет людей, о которых говорила Боня, и потребовала либо предоставить доказательства, либо принести извинения.

В итоге звезда социальных сетей признала, что у нее нет подтверждений обвинений, и заявила, что готова взять слова обратно. Блогер публично извинилась перед "блондинкой в шоколаде". Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

