Уилкерсон указал на опасность для мира перевода войск США из ФРГ в Польшу

"Власти Польши сошли с ума": в США сделали пугающее заявление о конфликте с Россией
Мир продолжает приближаться к глобальному конфликту

Американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что планы по переброске американских вояк с немецких территорий на польские могут закончиться для Европы катастрофой. Он подчеркнул, что такой шаг резко усилит напряженность у российских границ и спровоцирует масштабную эскалацию.

Обеспокоенный аналитик напомнил, что польские власти активно добиваются размещения допподразделений США на своих землях после сокращения американского контингента в ФРГ. Эксперт подчеркнул, что на фоне сложной истории отношений Польши как с Германией, так и с Россией, подобные решения выглядят крайне рискованными.

Отставной вояка добавил, происходящее показывает, насколько быстро мир движется к новому глобальному противостоянию. Он также заявил, что даже многие поляки негативно воспринимают подобные инициативы своего правительства.

"Люди, с которыми я разговаривал в Польше на эту тему, считают, что их власти сошли с ума. Совершенно сошли с ума", – подчеркнул он.

Несколько недель назад стало известно о возможном сокращении американского военного присутствия в Германии. Позже власти США подтвердили планы вывести около пяти тысяч вояк в течение ближайших полутора лет. После этого было объявлено, что Варшава готова принять этих военных на своей территории.

