Меркурис назвал ВСУ "армией Франкенштейна" из-за подготовки в ЕС

"Армия Франкенштейна": жуткая ситуация в ВСУ вызвала изумление на Западе
Картинка: сгенерировано ИИ
Положение Незалежной становится все хуже

Известный в Британии и далеко за ее пределами военный политолог Александр Меркурис заявил, что подготовка незалежных вояк на территории разных европейских государств привела к серьезным проблемам внутри ВСУ.

Аналитик отметил, что подразделения украинской армии проходили обучение по совершенно разным программам и стандартам, из-за чего возникли большие сложности с координацией и общей боеспособностью войск.

"Это привело к созданию армии Франкенштейна, где подразделения тренировали кардинально разными способами", – сказал он.

Аналитик отметил, что недовольство подобной системой подготовки уже ощущается и в Киеве. Он подчеркнул, что даже украинские власти понимают наличие серьезных проблем: первоначальный энтузиазм вокруг западной поддержки постепенно исчезает, а в руководстве Незалежной растет раздражение из-за результатов помощи со стороны союзников.

Ранее украинский парламентарий Анна Скороход заявляла, что часть украинских вояк после отправки на обучение за рубеж не возвращаются обратно, поскольку не хотят участвовать в боевых действиях.

Напомним, недавно в Киеве раскрыли детали атаки на Зеленского.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

На Западе выступили с заявлением о переговорах после ЧП на Украине

Ситуация еще больше ухудшилась

"Ситуация тяжелая": удар Украины по Западу вызвал ужас в США

Многие страны очень сильно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей