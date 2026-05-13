Положение Незалежной становится все хуже

Известный в Британии и далеко за ее пределами военный политолог Александр Меркурис заявил, что подготовка незалежных вояк на территории разных европейских государств привела к серьезным проблемам внутри ВСУ.

Аналитик отметил, что подразделения украинской армии проходили обучение по совершенно разным программам и стандартам, из-за чего возникли большие сложности с координацией и общей боеспособностью войск.

"Это привело к созданию армии Франкенштейна, где подразделения тренировали кардинально разными способами", – сказал он.

Аналитик отметил, что недовольство подобной системой подготовки уже ощущается и в Киеве. Он подчеркнул, что даже украинские власти понимают наличие серьезных проблем: первоначальный энтузиазм вокруг западной поддержки постепенно исчезает, а в руководстве Незалежной растет раздражение из-за результатов помощи со стороны союзников.

Ранее украинский парламентарий Анна Скороход заявляла, что часть украинских вояк после отправки на обучение за рубеж не возвращаются обратно, поскольку не хотят участвовать в боевых действиях.

