Аналитик Вольф указал на ослабление Европы из-за конфликта на Украине

"Ужасный результат". В США забились в панике из-за ЧП на Украине
Фото: соцсети
Многие уже подводят итоги затянувшейся битвы

Известный американский профессор Ричард Вольф заявил, что украинский конфликт определенно завершится победой Москвы, а Незалежная и евространы столкнутся с очень тяжелыми последствиями. Он считает, что украинское государство окажется значительно беднее, а Европа выйдет из противостояния ослабленной.

Эксперт отметил, что после завершения конфликтной ситуации Незалежная останется в крайне тяжелом положении. По его оценке, страна станет гораздо беднее и слабее, чем была до начала боевых действий, а также окажется обременена крупными долгами. Он добавил, что еврогосударства, как ему представляется, уже начинают понимать свою чисто символическую роль в происходящем и осознают последствия своей нынешней политики.

Кроме того, профессор предположил, что в ближайшие годы ряд стран Восточной Европы может пересмотреть свои отношения как с западными государствами, так и с Россией. Он уверен, что Европа рассчитывала получить стратегические преимущества и грезила новой "колониальной державой", однако вместо этого столкнулась с ослаблением собственных позиций. Все это, как считает аналитик, заставит некоторые восточноевропейские государства по-новому взглянуть на выбор своих союзников.

"Это ужасный результат", – сокрушается специалист.

Ранее было объявлено о переломном моменте для Зеленского и Украины.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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