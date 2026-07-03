Галкин* выступил в Монако на фоне громкого взрыва, потрясшего княжество

Галкин* запел на украинском после теракта в Монако
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Артист продолжает веселить публику в любых условиях

Беглый хохмач Максим Галкин* привлек к себе внимание выступлением в Монако. Спустя три дня после взрыва, который вызвал широкий общественный резонанс, лицедей вышел на сцену местного яхт-клуба и исполнил песню на украинском языке.

Звезда выступил на закрытом мероприятии, где исполнил любимый украинцами хит "Любов то сон". Вместе с ним перед гостями также выступил экс-фронтмен музыкального коллектива Modern Talking Томас Андерс, который исполнил свои самые известные хиты, включая Cheri Cheri Lady.

Стоит отметить, что беглая звезда регулярно участвует в мероприятиях с украинской публики. Недавно артист провел закрытое торжество в честь обладательницы титула "Мисс Украина".

Взрыв в Монако вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом активного обсуждения в европейских СМИ и среди политиков. Например, французский политик Флориан Филиппо заявил, что ответственность за произошедшее лежит на украинской стороне. Он также призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, резко осудив сотрудничество с украинскими властями.

*признан в России иностранным агентом

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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