Артист продолжает веселить публику в любых условиях

Беглый хохмач Максим Галкин* привлек к себе внимание выступлением в Монако. Спустя три дня после взрыва, который вызвал широкий общественный резонанс, лицедей вышел на сцену местного яхт-клуба и исполнил песню на украинском языке.

Звезда выступил на закрытом мероприятии, где исполнил любимый украинцами хит "Любов то сон". Вместе с ним перед гостями также выступил экс-фронтмен музыкального коллектива Modern Talking Томас Андерс, который исполнил свои самые известные хиты, включая Cheri Cheri Lady.

Стоит отметить, что беглая звезда регулярно участвует в мероприятиях с украинской публики. Недавно артист провел закрытое торжество в честь обладательницы титула "Мисс Украина".

Взрыв в Монако вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом активного обсуждения в европейских СМИ и среди политиков. Например, французский политик Флориан Филиппо заявил, что ответственность за произошедшее лежит на украинской стороне. Он также призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, резко осудив сотрудничество с украинскими властями.

*признан в России иностранным агентом