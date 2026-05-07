Рудченко заподозрил Галкина* в стремлении заняться политикой

Новая игра: раскрыто, зачем Галкин* появился рядом с мировыми лидерами
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Юморист известен своими амбициями

Появление беглого российского хохмача Максима Галкина* в армянской столице во время саммита Европейского политического сообщества вызвало бурную волну обсуждений. Продюсер Павел Рудченко считает, что поездка знаменитости могла быть связана с его возможными политическими амбициями.

На ереванский саммит прибыли многие евролидеры, включая французского президента Эмманюэля Макрона и руководителя британского правительства Кира Стармера. Также на это мероприятие пригласили главу украинского государства Владимира Зеленского. На этом фоне медиаменеджер предположил, что юморист пытается выстроить полезные связи и постепенно приблизиться к политической среде.

"Скорее всего, Галкин* видит себя на политической арене и пытается потихонечку протоптать туда тропинку, используя оппозиционную русофобскую тематику", – считает он.

Также эксперт по звездой тусовке затронул персону Аллы Пугачевой. Он заявил, что бывшей примадонне отечественной эстрады стоит задуматься о том, как возможные политические планы ее возлюбленного могут отразиться на ее собственной репутации и будущем.

К слову, ранее родственники заявили, что Пугачева игнорирует оставшуюся в РФ 5-летнюю внучку. Певица не отвечает, даже когда ей шлют фото с ребенком.

*признан иноагентом в РФ

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

ВСУ напали на Крым: есть погибшие

Киевский режим продолжает бить по мирному населению

Что украинцы считают главной угрозой для страны: неожиданные результаты опроса

Незалежные четко обозначили свою позицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей