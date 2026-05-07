Юморист известен своими амбициями

Появление беглого российского хохмача Максима Галкина* в армянской столице во время саммита Европейского политического сообщества вызвало бурную волну обсуждений. Продюсер Павел Рудченко считает, что поездка знаменитости могла быть связана с его возможными политическими амбициями.

На ереванский саммит прибыли многие евролидеры, включая французского президента Эмманюэля Макрона и руководителя британского правительства Кира Стармера. Также на это мероприятие пригласили главу украинского государства Владимира Зеленского. На этом фоне медиаменеджер предположил, что юморист пытается выстроить полезные связи и постепенно приблизиться к политической среде.

"Скорее всего, Галкин* видит себя на политической арене и пытается потихонечку протоптать туда тропинку, используя оппозиционную русофобскую тематику", – считает он.

Также эксперт по звездой тусовке затронул персону Аллы Пугачевой. Он заявил, что бывшей примадонне отечественной эстрады стоит задуматься о том, как возможные политические планы ее возлюбленного могут отразиться на ее собственной репутации и будущем.

К слову, ранее родственники заявили, что Пугачева игнорирует оставшуюся в РФ 5-летнюю внучку. Певица не отвечает, даже когда ей шлют фото с ребенком.

*признан иноагентом в РФ