Пугачева и Галкин* придумали, как легально спасти свой замок в Грязи от потери

Часть имущества решили записать на наследников

Алла Пугачева и Максим Галкин* так и не смогли продать свой подмосковный замок, который выставили на продажу еще после отъезда из России. Как сообщает Mash, теперь звездная пара решила переоформить часть недвижимости на детей – 12-летних Гарри и Лизу, чтобы уберечь дом от возможного изъятия.

Сейчас наследники живут с родителями на Кипре, там же учатся. При этом налоги и коммуналку за замок в деревне Грязи Пугачева и Галкин* исправно платят. На момент публикации задолженностей у них нет.

Изначально Примадонна хотела избавиться от усадьбы сразу после эмиграции. Стартовая цена составляла больше миллиарда рублей. Певица лично приезжала в Россию, чтобы завершить сделку, но достойного покупателя так и не нашлось.

Кстати, сама Пугачева, судя по всему, старается не унывать. Недавно она посетила вечеринку подруги в Лимасоле, появившись в черно-белом образе с беретом и тростью. Пока Максим Галкин* находится на гастролях, певица проводит время с детьми и близкими.

*признан иностранным агентом решением Минюста