Пугачева готовится к бегству из Кипра из-за ударов Ирана: подробности
Алла Пугачева. Фото: АГН Москва
Певица снова выбирает страну для ПМЖ

Алла Пугачева вновь собирает чемоданы. Особняк певицы на Кипре, где она жила последнее время, начали сдавать в аренду. Объявление появилось на сайте недвижимости несколько дней назад. За двухэтажный коттедж в элитном поселке просят 1,4 миллиона рублей в месяц, сообщает НТВ.

Судя по всему, сама Примадонна уже покинула остров. И причина скорее всего в обострении на Ближнем Востоке – с конца февраля обстановка на Кипре накалилась, и бывшее тихое убежище перестало быть безопасным.

Это уже не первые скитания певицы. За четыре года после отъезда из России она сменила Израиль, откуда пришлось сбежать из-за войны, а теперь и Кипр. Куда отправится дальше – пока загадка.

Поговаривают, что Пугачева все чаще наведывается в Латвию, хотя местные власти не пускают туда ее дочь Кристину Орбакайте. Но саму Аллу Борисовну с европейским паспортом пока впускают.

Незадолго до этого бывшая примадонна появилась на публике с тростью. Травматолог Сергей Дедов предположил, что у 76-летней певицы могут быть подагра или артроз, но сам аксессуар, скорее всего, выбран скорее для образа, чем для реальной поддержки, и назвал его "слишком высоким". 

Источник: "Новые русские сенсации" ✓ Надежный источник
