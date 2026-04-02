Кнутов — о разгроме баз США в Саудовской Аравии: "Американцы не готовились"

Военный ответ Тегерана казался Штатам невозможным

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru заявил, что американские силы оказались совершенно не готовы к ответному удару Тегерана. Иран атаковал базу "Аль-Хардж" в Саудовской Аравии, и, по данным КСИР, потери США составили около 200 человек убитыми и ранеными. Впрочем, такие цифры эксперт ставит под сомнение.

"На таких базах должны быть убежища, в которых во время атаки находится личный состав, в том числе летчики. Могли ли быть такие потери – 200 человек?", – отметил эксперт, что для этого было бы необходимо устроить сбор всего технического и летного персонала в одном помещении.

Кнутов подчеркнул, что американцы не готовились к тому, что Иран может ответить военной силой.

"Иран тринадцать баз вывел из строя. Это говорит о том, что США не готовились к тому, что Иран может ответить военным путем. Поэтому сейчас защищенность многих американских военных объектов на территории Ближнего Востока не просто слабая, а символическая", – добавил он.

В Сети появилось видео, снятое американским военным из укрытия: солдаты, один из них – в одном нижнем белье, шлеме и бронежилете, явно не ожидали атаки.

Кстати, это не первый провал американской ПВО в регионе. Ранее издание Responsible Statecraft сообщало, что иранские удары вывели из строя не менее 10 радиолокационных станций США на Ближнем Востоке, включая ключевые элементы систем THAAD. Пентагон, по данным журналистов, вынужден перебрасывать не целые батареи, а лишь запчасти для поврежденных радаров.