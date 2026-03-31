Профессор Постол заявил, что Иран ответит Израилю в случае ядерного удара

Тегеран не станет молчать

Иран ответит Израилю, если последний решится на применение ядерного оружия. Такого мнения придерживается профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол, заявивший, что "молится", чтобы многие жители Израиля поняли, что Тегеран ответит тем же.

"Я молюсь, чтобы многие израильтяне это услышали", – высказался Постол.

По его словам, развязанная Штатами и Израилем война на Ближнем Востоке не представляет никакого смысла. Однако теперь Иран может попытаться заполучить ядерное оружие, если сочтет события угрозой своему существованию.

Военный конфликт в регионе длится с конца февраля. До сих пор стороны обмениваются ударами. Тель-Авив утверждает, что нацелен в рамках действий против Тегерана на недопущение получения последним ядерного оружия.

Вашингтон угрожает уничтожить военный потенциал страны. Иран, в свою очередь, подчеркивает готовность защищаться и не видит смысла в переговорах. Из-за конфликта фактически остановлено судоходство через Ормузский пролив – ключевую артерию для мировых поставок нефти и газа.

Ранее американское издание Responsible Statecraft сообщило, что иранские удары серьезно повредили радарную сеть США и Израиля. По данным экспертов, как минимум 10 РЛС на Ближнем Востоке выведены из строя. Пентагон, по сведениям журналистов, вынужден перебрасывать не целые батареи ПВО, а лишь запчасти для поврежденных радаров, что говорит о глубине проблемы.