Иран посоветовал Ближнему Востоку не попадаться в ловушку Киева

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Ситуация вокруг Ирана привлекает внимание многих игроков международной арены. Так, в Киеве уже начали плести антииранские интриги. Со срочным заявлением по поводу происходящего выступили в тегеранской администрации.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что власти страны внимательно следят за действиями Киева в регионе. Он заявил, что в Тегеране рассчитывают, что государства Ближнего Востока не поддадутся на предложения, которые могут выйти им боком.
Ранее киевский верховод Владимир Зеленский выступил с инициативой обеспечить государства Персидского залива некими украинскими системами для перехвата беспилотников. Это произошло на фоне напряженной ситуации, связанной с агрессией американцев и израильтян против Ирана и ответными ударами Тегерана.
Иранские власти расценивают такую линию поведения крайне негативно. Там считают, что попытка как-то связать украинский конфликт с происходящим в ближневосточном регионе – это серьезная ошибка, которая может привести к опасным последствиям.
Иран надеется: страны региона не попадутся в "ловушку" и не станут вовлекаться в подобные инициативы. Кроме того, иранский дипломат добавил, что Киев в данной ситуации преследует собственные интересы и стремится обогатиться на возможных "клиентах".
