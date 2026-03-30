Украинский верховод везде пытается сунуть свой нос

Ситуация вокруг Ирана привлекает внимание многих игроков международной арены. Так, в Киеве уже начали плести антииранские интриги. Со срочным заявлением по поводу происходящего выступили в тегеранской администрации.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что власти страны внимательно следят за действиями Киева в регионе. Он заявил, что в Тегеране рассчитывают, что государства Ближнего Востока не поддадутся на предложения, которые могут выйти им боком.

Ранее киевский верховод Владимир Зеленский выступил с инициативой обеспечить государства Персидского залива некими украинскими системами для перехвата беспилотников. Это произошло на фоне напряженной ситуации, связанной с агрессией американцев и израильтян против Ирана и ответными ударами Тегерана.

Иранские власти расценивают такую линию поведения крайне негативно. Там считают, что попытка как-то связать украинский конфликт с происходящим в ближневосточном регионе – это серьезная ошибка, которая может привести к опасным последствиям.

Иран надеется: страны региона не попадутся в "ловушку" и не станут вовлекаться в подобные инициативы. Кроме того, иранский дипломат добавил, что Киев в данной ситуации преследует собственные интересы и стремится обогатиться на возможных "клиентах".

К слову, ранее были названы выгодные для России последствия трагедии в Иране.