Иран посоветовал Ближнему Востоку не попадаться в ловушку Киева

Киев приготовил ловушку для Ближнего Востока: в Иране сделали срочное заявление
Картинка: сгенерировано ИИ
Украинский верховод везде пытается сунуть свой нос

Ситуация вокруг Ирана привлекает внимание многих игроков международной арены. Так, в Киеве уже начали плести антииранские интриги. Со срочным заявлением по поводу происходящего выступили в тегеранской администрации.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что власти страны внимательно следят за действиями Киева в регионе. Он заявил, что в Тегеране рассчитывают, что государства Ближнего Востока не поддадутся на предложения, которые могут выйти им боком.

Ранее киевский верховод Владимир Зеленский выступил с инициативой обеспечить государства Персидского залива некими украинскими системами для перехвата беспилотников. Это произошло на фоне напряженной ситуации, связанной с агрессией американцев и израильтян против Ирана и ответными ударами Тегерана.

Иранские власти расценивают такую линию поведения крайне негативно. Там считают, что попытка как-то связать украинский конфликт с происходящим в ближневосточном регионе – это серьезная ошибка, которая может привести к опасным последствиям.

Иран надеется: страны региона не попадутся в "ловушку" и не станут вовлекаться в подобные инициативы. Кроме того, иранский дипломат добавил, что Киев в данной ситуации преследует собственные интересы и стремится обогатиться на возможных "клиентах".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
