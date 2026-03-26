Американцы зря рассчитывали на свою несокрушимость

На фоне нарастающего напряжения вокруг конфликта с Ираном действия вашингтонской администрации начинают выглядеть все более нервными и поспешными. На Западе открыто говорят о том, что американцы пытаются срочно найти выход из ситуации, которая грозит перерасти в серьезный кризис.

Известный в Британии и далеко за ее пределами военный эксперт Александр Меркурис в своем выступлении отметил, что нынешние действия американцев продиктованы нарастающим страхом перед возможными последствиями. Специалист уверен, что Белый дом предложил иранцам мирный план от отчаяния.

Овальный кабинет стремится любой ценой предотвратить развитие событий по худшему для американцев сценарию, поскольку время для принятия решений у Дональда Трампа стремительно уходит. Этим и объясняется активизация попыток договориться с Тегераном.

Эксперт также обратил внимание на то, что позиции сторон сейчас далеко не равны: стратегическое преимущество, по его оценке, находится у Ирана, тогда как США испытывают огромные трудности в этом противостоянии. В такой ситуации, считает он, Тегерану нет смысла принимать условия, которые предлагает Вашингтон.

Ранее в прессе появились сообщения о некоем мирном плане, переданном США Ирану. Речь идет о документе с несколькими пунктами урегулирования, однако, по имеющейся информации, тегеранская администрация сочла эти предложения нелогичными и отказались их рассматривать.

