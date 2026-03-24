Американцы считают себя в праве устанавливать свои правила

Американские власти, по данным СМИ, начали искать новую фигуру, с которой можно будет выстраивать диалог по Ирану. Как утверждает Politico, в Белом доме "положили глаз" на спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа. Американцы считают, что сами могут вершить судьбы других стран – эту персону рассматривают как потенциального лидера Исламской Республики.

Источники издания сообщают, что в вашингтонской администрации обсуждают вариант смены подхода к проблеме – США хотят попытаться договориться. В этом контексте Галибаф рассматривается как одна из наиболее подходящих фигур для переговорного процесса.

По имеющимся данным, в Вашингтоне считают его перспективным кандидатом, с которым можно выстраивать дальнейшие отношения. Это может свидетельствовать о стремлении получивших по носу США найти выход из затянувшегося конфликта.

Ранее Дональд Трамп заявил, что поручил временно прекратить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, отметив, что переговоры между сторонами проходят в позитивном ключе и могут продолжиться в ближайшее время. Однако в МИД Ирана заявили, что никаких переговоров с агрессором не ведут.