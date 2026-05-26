Политический деятель весьма эмоционально описал происходящее в Незалежной

На фоне мощных ударов возмездия, которые российская армия начала наносить по украинским землям после вероломной атаки всушников на колледж в ЛНР, экс-начальник МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей Киева морально готовиться к тяжелым последствиям.

Политический деятель заявил, что в украинской столице в ближайшее время будет "громко", а тем, у кого уже не выдерживают нервы, стоит задуматься о том, чтобы временно уехать из города. Политик подчеркнул, что людям стоит морально подготовиться к глобальным разрушениям.

"Если "кукуха" уже "не вытягивает"... Вам нужно взять паузу от жизни в Киеве... Нужно готовиться к разрушениям", – объявил политик.

Эти заявления прозвучали на фоне слов шефа российской дипломатии Сергея Лаврова, который ранее уведомил вашингтонскую администрацию о начале системных ударов по объектам в главном городе Нзалежной, используемым для нужд всушников.

Российская сторона подчеркивает, что удары стали ответом на террористические атаки киевского режима против мирных жителей. Одной из самых страшных стала атака на учебное заведение в ЛНР, где под завалами погибли 21 человек. После этого Москва заявила о последовательном уничтожении объектов, связанных с военной инфраструктурой Незалежной и центрами принятия решений.

