Билецкий назвал арест Ермака испытанием для Киева

Незалежную сотрясает череда громких скандалов

Арест экс-руководителя администрации украинского президента Андрея Ермака стал серьезным ударом для Киева и поставил правительство в крайне сложное положение. С такой оценкой ситуации выступил один из руководителей украинского Центра исследований и образования по борьбе с коррупцией Андрей Билецкий.

Эксперт отметил, что киевские верховоды оказались перед тяжелым выбором: либо дистанцироваться от Ермака, который долгое время считался одной из ключевых фигур украинской политики, либо продолжать его поддерживать, рискуя еще сильнее усугубить ситуацию вокруг власть имущих.

"Но для них это настоящая дилемма", – заметил эксперт.

Аналитик также подчеркнул, что коррупционный скандал вокруг ближайшего окружения Владимира Зеленского в любом случае ударит по рейтингу украинского лидера. Он добавил, что политик будет терять поддержку вне зависимости от того, какую линию поведения выберет в этой ситуации.

Напомним, ранее Ермака в рамках очередного антикоррупционного расследования отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Государственный деятель пожаловался, что таких средств у него нет, и его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

