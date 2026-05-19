Налоговая должна вернуть Шакире более 55 миллионов евро

Шакира. Фото: соцсети
Соответствующее решение принял испанский суд

Испанские судебные эксперты поставили точку в одном из эпизодов многолетнего конфликта мировой звезды Шакиры с местными налоговиками. Судьи встали на сторону исполнительницы и отменили огромные начисления вместе со штрафными санкциями за 2011 год. Теперь государству придется вернуть артистке более 55 миллионов евро, а также компенсировать проценты и судебные расходы.

Этот громкий спор тянулся много лет и был связан с вопросом налогового резидентства певицы. Местное руководство пыталось доказать, что звезда фактически жила в стране и должна была делать налоговые отчисления именно там. Налоговая служба утверждала, что знаменитость была тесно связана с этой жаркой страной из-за отношений со спортсменом Жераром Пике и якобы проводила большую часть времени именно там.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что доказать главный аргумент налоговики так и не смогли. Суд установил, что в 2011 году артистка находилась на испанской территории только 163 дня, тогда как для получения статуса налогового резидента необходимо провести в стране более 183 дней в году.

На этом основании суд аннулировал все прежние решения о штрафных санкциях и взысканиях. Теперь казна обязана вернуть певице ранее списанные деньги. При этом решение касается исключительно налогового периода за 2011 год. Остальные претензии испанской налоговой к артистке продолжают рассматриваться отдельно. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
