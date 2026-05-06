Молодая жена Петросяна Брухунова устроила разборки в театре

Девушка была крайне недовольна сложившейся ситуацией

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о неприятной истории, произошедшей во время визита в театр. Девушке пришлось устроить скандал, чтобы отстоять свою позицию.

На этот раз звезду вывела из себя соседка по залу, которая буквально улеглась на ее подлокотник и вела себя так, будто сидит дома на диване.

Брухунова рассказала, что попыталась объяснить девушке элементарное правило театрального этикета: зрителю принадлежит правый подлокотник. Однако соседка начала спорить и с претензиями Татьяны не согласилась.

Тогда супруга Петросяна решила зайти с другой стороны и задала собеседнице вопрос, как в таком случае сидеть ей самой, если по обе стороны находятся занятые подлокотники. По словам Брухуновой, после этого девушка впала в ступор.

В итоге Татьяна пришла к выводу, что ее соседка, вероятно, оказалась в театре едва ли не первый раз и просто не понимает базовых правил поведения в таких местах.

Стоит отметить, что девушка сталкивается с подобными людьми постоянно. Ранее она уже рассказывала о другом неприятном эпизоде в театре, когда прямо перед ее лицом внезапно оказались чужие ягодицы.

Тогда мужчина встал перед ней спиной и полностью перекрыл обзор. На вежливую просьбу немного отойти он отреагировал очень грубо.

