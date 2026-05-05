Оксана Самойлова покинула Россию вместе с детьми

Знаменитость очень любит путешествовать

Оксана Самойлова отправилась в путешествие вместе со старшыми дочерьми. Она показала яркие кадры из поездки – звезда решила сменить обстановку и провести время с Майей и Ариелой вдали от дома.

В это же время ее дочь Лея и сын Давид отдыхают с отцом на Мальдивах. Таким образом семья разделилась, каждый выбрал свой маршрут для отдыха. Судя по опубликованным фотографиям, многодетная мать сейчас находится в Южной Корее – на снимках мелькают местные пейзажи и традиционные костюмы этой страны.

В начале апреля стало известно о разводе бизнесвумен с музыкантом, с которым она прожила 17 лет и воспитывала четверых детей. Она отметила, что благодарна бывшему супругу за прожитые годы и за семью, но признала, что больше не чувствует себя счастливой в этих отношениях.

При этом звезда социальных сетей подчеркнула, что бывшим возлюбленным удалось разойтись достойно. Девушка не намерена препятствовать общению детей с отцом и искренне желает ему счастья, несмотря на болезненный разрыв.