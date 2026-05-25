Многие боятся, что ситуация окончательно выйдет из-под контроля

Российский удар ракетами "Орешник" по украинским объектам вызвал нервную реакцию в Европе. Известный профессор из Хельсинки Туомас Малинен высмеял периодически звучащие в ЕС громкие заявления о скорой "победе" над Россией и призвал руководство западной военной коалиции трезво оценить происходящее.

Свое обращение он опубликовал на просторах интернет-пространства после мощного удара возмездия ВС РФ по украинским землям. Профессор публично обратился к начальнику НАТО Марку Рютте, руководительнице финского МИД Элине Валтонен и командующему Силами обороны Финляндии Янне Яакколе.

"Продолжайте убеждать себя в том, что мы выиграем эту войну", – написал он.

Ранее дроны всушников атаковали общежитие студентов в ЛНР. После удара произошло обрушение здания, в котором находились подростки. По последним данным, жертвами трагедии стали 21 россиянин, десятки человек получили ранения.

После этого армия РФ нанесла ответный удар по объектам на землях Незалежной. Для атаки использовались ракеты "Орешник", "Кинжал" и другие. В главном оборонном ведомстве нашей страны заявили, что целью были исключительно военные объекты.

Ранее в США назвали Прибалтику самым опасным местом на Земле.