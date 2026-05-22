Ситуация становится все более тревожной

Шеф российской дипломатии Сергей Лавров выступил с тревожным заявлением о действиях западных стран. Министр подчеркнул, что сейчас на европейских территориях формируется объединение, направленное против нашей страны, причем речь идет уже далеко не только о политическом и информационном давлении.

Глава МИД РФ заявил, что западные государства начинают задумываться о прямом "физическом нападении" на Россию. Лавров также провел параллель с кровавыми историческими событиями прошлого века и отметил, что в рядах европейцев снова усиливаются идеи реваншизма и нацизма.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что во главе этого процесса сейчас фактически поставлен киевский верховод Владимир Зеленский. Шеф российской дипломатии напомнил, что украинский лидер открыто использует нацистские лозунги.

"Создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают", – заявил дипломат.

