Меркурис указал на опасность угроз Литвы атаковать Калининград

На Западе пришли в ужас от угроз Литвы атаковать территорию России
Прибалтийские государства идут в авангарде русофобии

Известный в Британии политолог Александр Меркурис резко раскритиковал заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о возможном нападении западной военной коалиции на Калининград. Эксперт подчеркнул, что такие воинственные высказывания усиливают напряжение в Балтийском регионе и могут привести к катастрофическим последствиям.

Военный аналитик посетовал, что европейские государственные деятели вместо попыток снизить градус конфликта, наоборот, подталкивают ситуацию к дальнейшему обострению. Такое неадекватное поведение вызывает у эксперта недоумение.

Политолог подчеркнул: очевидно, что Россия не оставит без ответа любые действия Североатлантического альянса против Калининградской области – все воинственные угрозы являются крайне безрассудными и способны спровоцировать серьезный кризис в регионе.

Ранее Будрис призвал западную военную коалицию продемонстрировать свои возможности по нанесению удара по Калининграду и заявил, что у альянса якобы есть необходимые средства для уничтожения российских военных объектов в регионе.

Ранее МИД России жестко ответил на угрозы литовского министра.

