Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Польша проиграла, выдав Зеленскому 90 млрд евро

Стране придется компенсировать это солидное пожертвование

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X раскритиковала решение Евросоюза утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро. По ее словам, Варшава сильно просчиталась, позволив принять такое решение.

"Все произошло очень быстро! Венгрия разблокировала пожертвование ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро. А Польша осталась в дураках, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование", – высказалась депутат.

Она также выразила усталость от поведения европейских политиков. Украина должна будет вернуть займ только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже прокомментировал это решение. По его словам, вопреки "идиотской логике Брюсселя" эти деньги возьмут не за счет России, а из карманов европейских налогоплательщиков, в том числе поляков.

Кредит на 90 миллиардов евро месяцами блокировала Венгрия. Будапешт требовал от Киева возобновить транзит нефти по "Дружбе". Украина остановила поставки в конце января, сославшись на повреждения. В ответ Венгрия перекрыла дизель и заморозила помощь. В итоге Орбан согласился разблокировать кредит, но Венгрия не будет в нем участвовать.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Зачем Зеленский спешно покинул Украину: "Пустился в пляс"

Бывший комик рассчитывает на большой куш

"Солнцепек" разгромил подземное логово ВСУ на территории России

Армия РФ отлично отработала

